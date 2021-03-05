Polisin dikkati planlarını suya düşürdü: 834 şişe sahte içki ve 200 uyuşturucu hap

AA 05 Mart 2021 Cuma 14:21 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 14:21

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, Burhaniye Mahallesi'nde gece saatlerinde şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.

Otomobilin yol kenarına park ederek içinden uzun süre kimsenin inmediğini fark eden ekipler, araçtaki S.T ve T.T'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

Araçta arama yapan ekipler, 834 şişe sahte içki ve 200 uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan iki şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, araçta bulunan içki ve uyuşturucu maddenin başka illere sevk edilmek istendiği tespit edildi.