İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2021 Çarşamba / 5 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,818
  • EURO
    11,3683
  • ALTIN
    575.919
  • BIST100
    1611.12
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Polisin dikkati yaşlı adamı dolandırılmaktan kurtardı
Güncel

Polisin dikkati yaşlı adamı dolandırılmaktan kurtardı

Erzincan'da polisin dikkati yaşlı adamı dolandırılmaktan kurtardı. Polis ekipleri, konuştukları yaşlı adamın durumunu dinledikten sonra kendisine telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu, itibar etmemesini istedi.

AA10 Kasım 2021 Çarşamba 13:03 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 13:03
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, kendisini polis ve hakim olarak tanıtan dolandırıcılar, Y.A'yı (76) cep telefonundan arayarak adının terör örgütü soruşturmasına karıştığını, evdeki ziynet eşyasını kuyumcuya bozdurup, verilen hesaba yatırmasını istedi.

Paranın yatırılması halinde soruşturmanın biteceğini söyleyen dolandırıcılara inanan Y.A, evinde bulundurduğu 16 yarım altın ile 8 çeyrek altını bozdurmak için kuyumcuya gitti.

Kuyumcular Çarşısı önünde endişeli olduğu için durumundan şüphelendikleri Y.A'yı yakın takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri altınları bozdurmak için kuyumcuya girerken yaşlı adamı karşıladı.

Polis ekipleri, konuştukları yaşlı adamın durumunu dinledikten sonra kendisine telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu, itibar etmemesini istedi.

Böylece altınlarını bozdurmayan Y.A. polislerce götürüldüğü emniyette ifade verdi.

Yaşlı adam daha sonra polislerce araçla evine getirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.