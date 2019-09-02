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Polisin 'dur' ihtarına uymadı kaza yaptı: 2 yaralı

Zonguldak’ta 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü polis noktasından çıkan araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana geldi. Ankara istikametinden Zonguldak istikametine gelen Erkan K. (33) idaresindeki 67 AAK 666 plakalı araç sürücüsü, polis memurunun 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. O sırada uygulama noktasından çıkan Şeref D. (53) idaresindeki 67 NA 073 plakalı otomobile arkadan çarptı. Olay gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan 67 AAK 666 plakalı araç sürücüsü Erkan K. isimli şahıs bilinci kapalı olarak Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edildi. Şoför yanında bulunan Ömer K. isimli şahıs ise yaralı olarak Devrek Devlet Hastanesinde müşahede altında bekletildi.

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