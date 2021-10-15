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Polisin 'dur' ihtarına uymadılar, kapanla yakalandılar

Batman'da sürücüsünün ‘dur' ihtarına uymadığı Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, kapanla lastikleri patlatılarak durduruldu. Minibüsten inip kaçmaya çalışan kaçaklardan 12'si yakalandı.

DHA15 Ekim 2021 Cuma 15:38 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 15:38
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Kozluk ilçesinde bugün öğle saatlerinde bir minibüsle Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin taşındığı ihbarı yapıldı. İlçe girişindeki yol kontrol noktasında jandarma ekipleri, 47 AAU 227 plakası minibüsün sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymayınca, kapanla lastikleri patlatılarak minibüs durduruldu. Sürücü ile kaçak göçmenler, minibüsten inip arazide kaçmaya başladı. Jandarma, sürücü ile 12 kaçağı yakalayarak gözaltına aldı. Bazı göçmenlerin ise arazide izini kaybettirdiği belirtildi.

İran'dan kaçak yollara Türkiye'ye giriş yaptıkları değerlendirilen Afgan göçmenler işlemlerinin ardından Batman İl Göç idaresine teslim edilecek. Minibüs şoförü hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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