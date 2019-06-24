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Polisin ''dur'' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

İzmir'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin, taksiye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Bayraklı ilçesi Soğukkuyu mevkisinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine E.B'nin kullandığı 35 AU 3931 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla Anadolu Caddesi'ne girerek ters yönde kaçmaya başladı. Yaklaşık 2 kilometre ters yönden giden araç, karşısından gelen Fatih Önal idaresindeki 35 T 7480 plakalı taksiye çarptı. Kazada, sürücüler yaralandı. Yaralılardan E.B, 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Fatih Önal ise Ege üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Fatih Önal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

''Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?''

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