İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2021 Pazartesi / 10 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,0358
  • EURO
    11,4865
  • ALTIN
    601.528
  • BIST100
    1702.14
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otobüsün bagajında 55 düzensiz göçmen yakalandı
Güncel

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otobüsün bagajında 55 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te jandarma ekiplerince, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı otobüsün bagajında yurda yasa dışı yollarla giren 55 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

AA15 Kasım 2021 Pazartesi 17:01 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 17:01
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan'dan Bitlis istikametine giden otobüse "dur" ihtarında bulundu.

Sürücünün uyarılara uymaması sonucu başlatılan takip sonucu otobüs, Tatvan Devlet Hastanesi mevkisinde park halinde bulundu.

Aramada, otobüsün bagaj bölmesinde yurda yasa dışı yollardan giren 55 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.

Olay yerinden kaçan sürücü E.P'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.