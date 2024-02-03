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Güncel

Polisin silahını almaya çalışırken vurulan kişi hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy'de, uygulama sırasında kendisini durdurmaya çalışan polisin silahını almaya çalışırken vurulan kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA3 Şubat 2024 Cumartesi 17:10 - Güncelleme:
Polisin silahını almaya çalışırken vurulan kişi hayatını kaybetti
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nene Hatun Mahallesi'nde, dün, saat 22.50 sıralarında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu madde ticareti" suçuyla alakalı olarak yürütülen çalışmalar sırasında, 2 aracın şüphe üzerine durdurulmaya çalışıldığı kaydedildi.

Şüpheli Y.Ö. (29) ve diğer araçta bulunan A.E'nin (26) yaya olarak süren kovalamaca sonucu yakalandığı belirtilen açıklamada, "A.E. isimli şahıs S.E. isimli polis memurunun tabancasını almaya yöneldiği sırada yaralanmıştır. Yaralı şahıs ivedilikle hastaneye kaldırılmış, sağlık görevlilerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"A.E. isimli şahsın 'uyuşturucu madde kullanmak', 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik', 'hırsızlık', 'tehdit', 'hakaret' gibi 10 suçtan, Y.Ö'nün de 'uyuşturucu madde kullanmak', 'görevli memura mukavemet', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'hırsızlık', 'yaralama' gibi 13 suç kaydı olduğu belirlenmiştir. Şüpheli araçlardaki aramalarda 200 gram uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile A.E'nin olaydan önce çıktığı adresteki aramalarda da bir miktar uyuşturucu bulunarak muhafaza altına alınmıştır."

Olayla ilgili yakalanan Y.Ö. ile görevli polis memurları S.E. ve E.K'nin adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

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