Polisin şüphelenip durdurduğu araçtan bin 460 sikke çıktı

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu çerçevesinde yaptığı çalışmalar esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan incelemelerde şahıs hakkında daha önce 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa' muhalefetten işlem yapıldığı anlaşıldı. Şahsın üzerinde ve araç içinde detaylı bir arama yapan ekipler aracın motor kaputu içine gizlenmiş vaziyette tarihi eser niteliğinde olan bin 460 adet sikke ve çeşitli obje ile kaçakçılıktan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Ele geçirilen sikke ile objelerin Roma ve Bizans dönemine ait olduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.