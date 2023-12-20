İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2023 Çarşamba / 8 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1361
  • EURO
    31,9332
  • ALTIN
    1907.28
  • BIST100
    7664.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Polisiz'' diyerek 600 bin lira dolandırdılar: 2 tutuklama
Güncel

''Polisiz'' diyerek 600 bin lira dolandırdılar: 2 tutuklama

Bursa'da 66 yaşındaki kadını, kendilerini polis olarak tanıtıp yaklaşık 600 bin liralık ziynet eşyası ve dövizini alarak dolandıran 2 şüpheli, Sakarya ve Şanlıurfa'da yakalandıktan sonra tutuklandı.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 13:42 - Güncelleme:
''Polisiz'' diyerek 600 bin lira dolandırdılar: 2 tutuklama
ABONE OL

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden F.K'nin, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişilerce "Adınız hırsızlık olayına karıştı." denilerek dolandırıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan araştırmalarda F.K'nin, evinin kapısına gelen şüpheliye içinde 39 Cumhuriyet altını, 2 çeyrek altın, bir gram altın, bir bilezik ile 750 avro ve 1100 Bulgar levası bulunan poşeti teslim ettiği belirlendi.

- DÖVİZ VE ALTINLARI ALMAK İÇİN İSTANBUL'DAN BURSA'YA TAKSİYLE GELMİŞ

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, ziynet eşyası ve dövizleri alan kişinin A.S. olduğunu, Sakarya'da ikamet ettiğini ve İstanbul'dan Bursa'ya taksiyle geldiğini tespit etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen iznin ardından teknik takibe alınan A.S'nin, dolandırıcılığı, ikameti Şanlıurfa'da olan M.A.Y. ile yaptığı anlaşıldı.

A.S. ve M.A.Y, Sakarya ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 7 cep telefonu, bir laptop, 11 sim kart ve bir hafıza kartı ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.