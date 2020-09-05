İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Eylül 2020 Cumartesi / 16 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4438
  • EURO
    8,8201
  • ALTIN
    463.897
  • BIST100
    1082.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Polisler gözlerine inanamadı! 15 kişilik minibüsten 65 kaçak göçmen çıktı
Güncel

Polisler gözlerine inanamadı! 15 kişilik minibüsten 65 kaçak göçmen çıktı

Van'da devriye görevi yapan polisin, şüphe üzerine durdurduğu 15 kişi kapasiteli minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 65 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili organizatör M.G., gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sağlık kontrolünden geçirilerek İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA05 Eylül 2020 Cumartesi 09:41 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 09:41
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada seyir halindeki minibüsten şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan 15 kişilik minibüste yapılan aramada, 24'ü Afganistan, 20'si Pakistan, 7'si Suriye, 2'si Myanmar ve 12'si Bangladeş uyruklu olmak üzere 65 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri yurda yasa dışı yollarla soktuğu tespit edilen organizatör M.G. gözaltına alındı.

Polis ekipleri, balık istifi üst üste minibüse doldurulan kaçak göçmenleri, tek tek sayarak araçtan indirdi. Kaçak göçmenler sağlık kontrolünden geçirilerek İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.