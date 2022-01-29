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Polisler hareketlerinden şüphelendi: Parkta çukur kazan çiftin evinde ceset bulundu!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde parkta çukur kazan çiftin evinde yapılan aramada erkek cesedi bulundu. Zanlıların ifadesinde, Kadir Demir'in akşam eve geldiği, birlikte yemek yiyip, alkol aldıkları ve aralarında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu bıçakladıkları belirtildi.

AA29 Ocak 2022 Cumartesi 17:30 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 17:31
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Side Mahallesi'ndeki parkta çukur kazıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye geldi. Çukurun yanında bulunan Elvan K. ile birlikte yaşadığı Alman uyruklu Nadia A.G'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, yaşadıkları eve giderek inceleme yaptı.

Evde cinsel organı kesilmiş ve vücudunun birçok yerinde bıçak darbesi bulunan erkek cesedi bulundu. Cesedin 39 yaşındaki Kadir Demir'e ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Elvan K. ile Nadia A.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların ifadesinde, Kadir Demir'in akşam eve geldiği, birlikte yemek yiyip, alkol aldıkları ve aralarında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu bıçakladıkları belirtildi.

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