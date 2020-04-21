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Güncel

Polislerden 500 çocuğa kitap sürprizi

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kapı kapı dolaşarak çocuklara kitap hediye ediyor.

AA21 Nisan 2020 Salı 13:58 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 13:58
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Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sokağa çıkamayan çocuklara moral olmak için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, çocukların evlerinin zilini çalarak çocuklara kitaplar hediye etti.

Anasınıfı öğrencilerine boyama kitabı, ilkokul öğrencilerine de Şehit Şerife Bacı romanı ve kitap seti hediye eden ekipler, 500 çocuğa hediye kitapları ulaştırdı.

Çocuklar aldıkları hediyelerle mutluluk yaşadı, polislere teşekkür etti.

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