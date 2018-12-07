<p> İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı, memur suçları birimi tarafından yapılan operasyonda aranan kişileri para karşılığı serbest bıraktığı iddiasıyla 2 polis gözaltına alındı. </p> <p> Ayrıntılar geliyor...</p>
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