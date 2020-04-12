Polislere saldıranların akrabaları PKK medyasına Türk polisini şikayet etti

12 Nisan 2020 Pazar 14:11 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 14:11

Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişilik grup "evlerinize dönün" uyarısında bulunan polis ekibine saldırdı Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Daha sonra yaşanan kavga, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Gözaltına alınan 6 kişinin üzerinde yapılan aramada 3 bıçak ele geçirilirken, ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Kanarya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldüler.

Olay sonrası polise saldıran grubun akrabaları terör örgütü PKK'nın medyasına açıklamalarda bulundu. Yaşananları çarpıtarak anlatan E.H. polislerden şikayeti olacaklarını söyledi.