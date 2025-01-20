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Polislere ve güvenlik görevlisine silahlı saldırı: 5 şüpheliye tutuklama

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, AVM'de güvenlik görevlisi ve 2 polisi, silahlı saldırı düzenleyerek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 22:53 - Güncelleme:
Polislere ve güvenlik görevlisine silahlı saldırı: 5 şüpheliye tutuklama
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Sivas Bulvarı üzerinde bulunan AVM'ye gelen bir grup, içeri girerken kapı dedektörünün sinyal vermesi üzerine özel güvenlik görevlilerince durduruldu.

Duruma itiraz ederek özel güvenlik görevlisini darbettiği öne sürülen şüpheliler, ihbar üzerine olay yerine gelen polislere de mukavemet gösterdi.

Bir özel güvenlik görevlisi ve 2 polisi yaraladıkları iddiasıyla M.Y, S.Y, U.A, T.B, A.Y, M.A.Y, B.G, A.Ç. ile S.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A, M.Y, A.Y, S.Y. ile T.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Yaşları küçük olan şüpheliler M.A.Y, B.G, A.Ç. ve S.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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