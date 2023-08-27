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Polislerin durduğu otomobilden cephanelik çıktı

Konya'da polis ekiplerinin devriye attığı sırada şüphe üzerine aranan otomobilden 36 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

IHA27 Ağustos 2023 Pazar 02:09 - Güncelleme:
Polislerin durduğu otomobilden cephanelik çıktı
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Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Gümüşsu Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, devriye attıkları sırada, sokak üzerinde park halinde olan 34 DYL 111 plakalı otomobilin içerisinde bulunan 2 kişiden şüphelenen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği'ne bağlı ekipler araçta arama yaptı.

Yunus ekiplerinin yaptığı aramada otomobilin arka koltuğunda bulunan bavulun içerisine koyulmuş 36 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tabancalara el konulurken, şüpheli H.K. ile Ö.S. gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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