Polislerin durduğu otomobilden cephanelik çıktı

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Gümüşsu Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, devriye attıkları sırada, sokak üzerinde park halinde olan 34 DYL 111 plakalı otomobilin içerisinde bulunan 2 kişiden şüphelenen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği'ne bağlı ekipler araçta arama yaptı.

Yunus ekiplerinin yaptığı aramada otomobilin arka koltuğunda bulunan bavulun içerisine koyulmuş 36 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tabancalara el konulurken, şüpheli H.K. ile Ö.S. gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.