İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2023 Pazartesi / 24 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7964
  • EURO
    20,3452
  • ALTIN
    1157.24
  • BIST100
    5183.96
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Polisten 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı
Güncel

Polisten 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Çorum polisi tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA16 Ocak 2023 Pazartesi 17:05 - Güncelleme:
Polisten 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı
ABONE OL

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi, Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde bin 523 adet sentetik ecza, 29,39 gram esrar maddesi, 5,83 gram skunk maddesi, 139,20 gram metamfetamin maddesi, 143 adet ekstazi hap, bin 690 TL suç geliri olduğu değerlendiren para ve 31 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli şahsa "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan işlem yapılırken, haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklanarak L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da, "Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki şahıslar ve örgütlerle mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.