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HDP'li vekile tokat gibi sözler: Siz farklı ülkede mi yaşıyorsunuz?

Diyarbakır'da izinsiz açıklama ve oturma eylemi yapmaya çalışan, aralarında HDP'li milletvekili ve il yöneticilerinin de bulunduğu gruba polis müsaade etmedi. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilisi, 'Bizi annelerle karşı karşıya getirmeyin. Annelere hiçbir zaman müdahale etmedim. Siz iyi niyetliyseniz bizi annelerle karşı karşıya getirmeyiniz' dedi.

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Merkez Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı'nda toplanan, aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP'li il yöneticileri ile çocukları cezaevinde olan annelerin de bulunduğu grup, izinsiz açıklama ve oturma eylemi yapmak istedi.

Gruba, izinsiz açıklama yapılamayacağını belirten İl Emniyet Müdürlüğü yetkilisi, HDP'li il yöneticisine dünyanın en demokratik ülkelerinde bile devlet gücü ile annelerin karşı karşıya getirilmeyeceğini söyledi.

Yetkili, "Biz annelerle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Siz sağduyulu davranmalısınız. Bizi annelerle karşı karşıya getirmeyin. Annelere hiçbir zaman müdahale etmedim. Siz iyi niyetliyseniz bizi annelerle karşı karşıya getirmeyiniz. Annelere saygınız olsaydı buraya getirmezdiniz." ifadelerini kullandı.

- HDP MİLLETVEKİLİNE "DEVLETİNİZ" TEPKİSİ

Milletvekili Tosun'un açıklama için "Devletiniz izin vermiyor." demesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü yetkilisi, şunları kaydetti:

"Bizim devletimiz sizin devletinizdir. Siz farklı bir ülkede mi yaşıyorsunuz? Vekilim bu lafı siz demeyin, siz Mecliste yemin etmiş bir insansınız. Burası hepimizin devleti. Bu ilde hiçbir anneye jop kalkmadı, kalkmayacak."

Dağılmak istemeyen gruba polis aracından da şu anons yapıldı:

"Annelerimiz bu grubun içinden ayrılsınlar. Siyasileri ve milletvekillerini göreve davet ediyorum. Milletvekillerimize çağrı yapıyorum, siyasi sorumluluğunuzu hatırlatıyorum. Lütfen anneleri gruptan ayırın. Annelerle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Hukuken suç teşkil eden eylemlere alet etmeyin."

Daha sonra anneler, gruptan ayrılarak bir süre yürüdükten sonra dağıldı.

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