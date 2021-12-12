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Polisten ''Huzur Muş'' uygulaması

Muş İl Emniyet Müdürlüğü, 92 polisin katılımıyla 'Huzur Muş' uygulaması gerçekleştirdi.

AA12 Aralık 2021 Pazar 00:31 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 00:31
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Hürriyet Polis Merkezi Amirliği hizmet binasında toplanan ekipler, bilgilendirildikten sonra merkeze bağlı Kale Mahallesi'nde uygulamaya başladı.

Kentte metruk bina, mezarlık, dere, park, bahçe ve okul çevrelerini denetleyen ekipler, şüphelilere GBT sorgulaması ile üst araması yaptı.

Özel Harekat polislerinin katıldığı, dedektör köpekler ve dron kullanılan uygulamada, trafik ekipleri de sürücüleri alkol testinden geçirdi.

Kontrollerde 8 şüpheliye narkotik madde kullanımından adli işlem yapılırken, bir miktar uyuşturucu ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kentte tesis edilen huzur ve güven ortamının en üst seviyede devam etmesi için her gece bir mahallede uygulama yapacaklarını belirtti.

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