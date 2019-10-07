19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8424
  • 6,4129
  • 278.468
  • 102993
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Polisten kaçan alkollü sürücü havaya ateş açılarak yakalandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokakta av tüfeği ile gezerken polisi görünce otomobille kaçmaya çalışan H.U. (60), havaya ateş edilerek durduruldu. Polisin yaptığı kontrolde H.U.'nun alkollü olduğu belirlendi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlçe merkezinde akşam saatlerinde elinde av tüfeğiyle dolaşan H.U.'yu görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisi gören H.U., 79 AD 905 plakalı otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Polis takip ettiği otomobili yaşanan kovalamaca sonucu havaya ateş ederek durdurdu. Ekipler araçta yaptığı aramada av tüfeği ile tüfeğe ait çok sayıda kartuş ve pet şişe içinde alkol ele geçirdi. Polisin yaptığı kontrolde ise H.U. 215 promil alkollü olduğu belirlendi. 
 
Tüfeğe el koyan ekipler H.U.'yu gözaltına alarak emniyete götürdü. 

İnanılmaz olay! Geri dönüp kendilerini kovalayan polisi kurtardılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

PKK/PYD terör örgütü o bölgeyi terk ediyor

PKK/PYD terör örgütü o bölgeyi terk ediyor

THY 700 kabin memuru alacak; İşte aranan şartlar

THY 700 kabin memuru alacak; İşte aranan şartlar

Valilikten İstanbul için uyarı!

Valilikten İstanbul için uyarı!

Numan Kurtulmuş: Türkiye'nin, hiç kimsenin toprağında gözü yok

Numan Kurtulmuş: Türkiye'nin, hiç kimsenin toprağında gözü yok

Trump'tan itiraf gibi paylaşım: Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk

Trump'tan itiraf gibi paylaşım: Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk

Vucic'ten Başkan Erdoğan'a övgü: Bana onun gibi bir dünya lideri daha gösterin

Vucic'ten Başkan Erdoğan'a övgü: Bana onun gibi bir dünya lideri daha gösterin

Türkiye'yi küstahça tehdit etti: Suriye'ye bir adım bile atarsa...

Türkiye'yi küstahça tehdit etti: Suriye'ye bir adım bile atarsa...
 

POPÜLER HABERLER

Kırmızı kategoride aranıyordu! MİT ve TSK nokta atışıyla hedef aldı

Kırmızı kategoride aranıyordu! MİT ve TSK nokta atışıyla hedef aldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA