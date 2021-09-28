İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2021 Çarşamba / 22 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8635
  • EURO
    10,3889
  • ALTIN
    494.29
  • BIST100
    1383.77
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Polisten kaçan şahıs başından vurulmuş olarak bulundu
Güncel

Polisten kaçan şahıs başından vurulmuş olarak bulundu

Kütahya'da polisten kaçan şüpheli, kaza yaptığı otomobilde başından vurulmuş halde bulundu.

AA28 Eylül 2021 Salı 23:20 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 23:20
ABONE OL

Vefa mahallesindeki eğlence mekanları önünde bir şüphelinin tabancayla havaya ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polislerin geldiğini gören şüpheli, 43 ABH 891 plakalı otomobiliyle kaçtığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bayram Türker olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiğini tespit edildi.

Ceset üzerinde yapılan incelemede ise Türker'in başına mermi isabet ettiği belirlendi.

Türker'in, kaçtığı sırada tabancasının ateş alması sonucu kazara kendini vurduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Ceset, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.