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Polisten kaçarken kaza yaptı: Yaya olarak kaçmaya devam etti

Bursa'da polisten kaçan şüpheli Balıkesir'den çaldığı servis aracıyla iki otomobile çarptı, aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 04:45 - Güncelleme:
Polisten kaçarken kaza yaptı: Yaya olarak kaçmaya devam etti
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinden çalıntı ihbarı bulunan 10 S 10212 plakalı servis aracının Bursa'nın Nilüfer ilçesinde olduğu tespit edildi.

Ekipleri Görükle Mahallesi'nde fark eden ve "dur" ihtarına uymayan şüpheli, araçla kaçmaya başladı.

Yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından Dumlupınar Mahallesi Martı Sokak'ta park halindeki 2 otomobile ve kaldırımdaki çöp kutularına çarpan şüpheli, aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.

Çevrede yapılan aramalarda şüpheliye ulaşılamazken servis aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan aracın içerisinde boş içki şişeleri bulundu.

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