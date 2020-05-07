Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar

DHA 07 Mayıs 2020 Perşembe 16:05 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 16:05

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Horozluhan Mahallesi Zafer Sanayi Sitesi içerisindeki bir kıraathanenin açık olduğu bilgisi üzerine hareket geçti. Ekipler kıraathaneye düzenledikleri baskında, işletmecilerin ve müşterilerin olası polis baskınında, kıraathanenin içerisinden bitişiğindeki gazinoya, oradan da çatıya uzanan bir tünel buldu. Ekipler, tünelde saklanan 2 kişiyi de yakaladı.1'i iş yeri sahibi olmak üzere 10 kişiye İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereğince 3’er bin 150’şer lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, kıraathane mühürlendi.