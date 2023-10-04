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Polisten kaçmıştı: Aracında uyuşturucu çıktı

Konya'da polisi görüp kaçan şüphelinin aracında uyuşturucu çıktı. Şüpheli, hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

IHA4 Ekim 2023 Çarşamba 12:13 - Güncelleme:
Polisten kaçmıştı: Aracında uyuşturucu çıktı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde uygulama yapan polisleri görüp kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli şahsın aracında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, D-300 Karayolu üzerinde uygulama yaptı. Bu sırada Denizli plakalı araç Afyonkarahisar tarafından Konya istikametine giden bir sürücü, uygulama yapan polisleri görünce panikleyerek kaçmaya başladı. Uygulama yapan ekipler aracın plakasını diğer ekiplere anons ederek aracın kaçtığı yönü bildirdi. İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı diğer ekiplerin de katıldığı kovalamaca sonucunda araç önü kesilerek durduruldu. Araç sürücüsü İ.K. gözaltına alınırken, otomobil detaylı arama yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçta yapılan aramada 1,10 gram eroin, 5 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli İ.K. hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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