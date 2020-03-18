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Güncel

Polisten koronavirüs dolandırıcılarına karşı atak

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) bahanesiyle dolandırıcılığa karşı halkı bilgilendirdi.

AA18 Mart 2020 Çarşamba 17:33 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 17:33
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İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek adına merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürleri apartman girişleri ve iş yerlerine astı.

Vatandaşları da bilgilendiren ekipler, ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Hattı'ndan telefon gelmediği sürece, test amacıyla geldiğini belirten kişilerin eve alınmamasını, bu amaçla geldiğini iddia edenlerin ise 155'e ihbar edilmesini istedi.

Yapılan çalışmadan dolayı polislere teşekkür eden mahalle muhtarı Muhammet Kırıcı ise halkın konuyla alakalı duyarlı olduğunu söyledi.

- BERBERLERDEN MASKE VE ELDİVENLE TIRAŞ

Öte yandan Elbistan ilçesinde berberler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, maske ve eldiven takarak tıraş yapmaya başladı.

Maskeli tedbir alan berberler ilçede müşterileri kapıda dezenfekte ettikten sonra içeriye alıyor.

Berber Alpaslan Güçlü, koronavirüs salgınına karşı maskeli ve eldivenli tedbir almaya çalıştıklarını, bu durumun tehlike atlatıncaya kadar devam edeceğini söyledi.

Berberlerin en yoğun işletmelerden biri olduğuna dikkati çeken Güçlü, "Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığının yayınladığı uyarıları doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz. Müşterilerimizin tedirgin olmamaları ve herhangi bir olumsuzluğa sebep vermemek için müşterilerimize dezenfekte malzemesi ikram ediyoruz. Bizler de maske ve eldiven takarak hijyen sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Müşterilerden Abdulkadir Türk de esnafın hijyen kurallarına uymasının kendilerine güven verdiğini söyledi.

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