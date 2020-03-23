Polisten piknik yapan vatandaşa drone ile evde kalın çağrısı

IHA 23 Mart 2020 Pazartesi 09:45 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 09:45

Koronavirüs salgını sebebiyle evde kalınması uyarıları devam ederken, Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilginç bir uygulama yaptı. Sultanbeyli Emniyeti envanterinde bulunan dronelarla piknik yapan vatandaşlar uyarıldı.

Aydos Ormanı üzerinde drone ile kontrol yapan ekipler, ormanda piknik yapan vatandaşlara, “Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça Drone ile piknikçileri tespit eden polis ardından "sokağa çıkmayalım!” mesajını anons etti. Havadaki drone yi gören piknikçiler ise şaşkınlık yaşadı.

Drone ile ormanda yapılan uygulama sonra bölgeye sevk edilen motorize ekipler, piknikçilere evlerine dönmelerini istedi.