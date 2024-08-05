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Polisten, SGK ve Maliye personeliyle denetim

Mersin polisinden maliye ve SGK personellerinin katılımıyla eş zamanlı yapılan denetimde kayıt dışı işçi çalıştıran iş yerlerine 2 milyon 200 bin TL ceza kesildi.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 09:52 - Güncelleme:
Polisten, SGK ve Maliye personeliyle denetim
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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince spa, sauna, hamam, masaj salonları ve eğlence mekanlarına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile maliye personelinin de katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen uygulamada 5 farklı iş yerinde 12 kişinin kayıtsız olarak çalıştığı belirlendi.

Bu iş yerlerine ilgili kurumlar tarafından 2 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

İş yerlerinde yaşı küçük 2 çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Türkiye'ye giriş kaydı olmayan ve bu mekanlarda çalıştığı belirlenen 4 kişi sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine götürüldü.

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