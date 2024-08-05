Polisten, SGK ve Maliye personeliyle denetim

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince spa, sauna, hamam, masaj salonları ve eğlence mekanlarına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile maliye personelinin de katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen uygulamada 5 farklı iş yerinde 12 kişinin kayıtsız olarak çalıştığı belirlendi.

Bu iş yerlerine ilgili kurumlar tarafından 2 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

İş yerlerinde yaşı küçük 2 çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Türkiye'ye giriş kaydı olmayan ve bu mekanlarda çalıştığı belirlenen 4 kişi sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine götürüldü.