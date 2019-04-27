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Polisten yabancı öğrencilere FETÖ uyarısı

Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde 24 Nisan’da başlayan 27. Bahar Şenliğinde Adana Emniyet Müdürlüğü de stant açtı.

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Terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele ve toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı stantta, üniversite öğrencilerinin terör faaliyetlerinden, uyuşturucudan uzak tutulması, cinsel istismar, dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlara maruz kalmaması eğitim ve öğretim hizmetlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için öğrenciler uyarıldı. Polis özellikle üniversitelere yuvalanan ve burada gençleri kandırarak kendilerine eleman kazanan bölücü terör örgütü PKK, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile sol terör örgütleri ve DEAŞ’ın öğrencileri ağına düşürmemesi için onlarla sohbet edip broşür dağıttı.

ADINI DUYUYORUZ

Silahlı terör örgütü FETÖ’nün en çok yuvalandığı ülkelerin başında Afrika ülkeleri geldiği için siyahi öğrenciler standa çağrılarak tek tek uyarıldı. Tanzanya’dan öğrenci olarak Adana’ya geldiğini, daha önce Afrikalı olduğunu ancak artık Adanalı olduğunu söyleyen Abdül Karenzo polisin uyarılarının öğrenciler için çok iyi olduğunu söyledi. Ruanda’dan Adana’ya mimarlık okumaya gelen Josef Kayujuka ise, ‘Buraya 1 yıl önce geldim. Polislerin uyarısı güzel, tam olarak takip edemiyorum ama televizyondan FETÖ örgütünü duyuyoruz. FETÖ tehlikeli diye televizyonlarda konuşuyorlar zaten terörist oldukları için tehlikeli. Ruanda’da terör yok ama Ortadoğu ve Nijerya’da birkaç defa olduğunu duymuştum. Adana çok güzel burayı seviyoruz’ dedi. 

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