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Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın ziyareti iptal edildi

Litvanya ve Polonya cumhurbaşkanlarının bugün Litvanya'nın Siauliai şehrindeki Hava Kuvvetleri Üssü'ne yapmayı planladıkları ziyaret, kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

AA20 Aralık 2022 Salı 18:12 - Güncelleme:
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın ziyareti iptal edildi
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Litvanya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın söz konusu ziyareti bugün için planladığı kaydedildi.

KÖTÜ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Açıklamada, Duda'nın kötü hava koşulları nedeniyle Litvanya'ya gidemeyeceği ve Hava Kuvvetleri Üssü'ne yapılacak ziyaretin iptal edildiği belirtildi.

Litvanya ve Polonya, son yıllarda savunmalarını güçlendirmeye ve silah edinmeye odaklanıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana iki ülke de NATO'yu bölgesel varlığını ve hava savunmasını güçlendirmeye çağırıyor.

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