Polonya’da bir haftadır binlerce okulda ders yapılmıyor

Polonya'da hükümetle öğretmen sendikaları arasında çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin görüşmelerin olumsuz sonuçlanması üzerine öğretmenlerin 8 Nisan Pazartesi günü başlattığı grev sürüyor. Sendikalara göre ülke çapında yüzde 78, Polonya Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre ise yüzde 48,5 katılımın olduğu grev neticesinde Polonya'da geçtiğimiz Pazartesi gününden bu yana binlerce okulda ders yapılmıyor. Sendikalar en düşük öğretmen maaşının bin 800 zloty (430 Euro) olduğu ülkede maaşlara bin zloty zam yapılmasını, eğitim bütçesine daha fazla pay aktarılmasını, talep ederken, hükümet ise yüzde 10'u Eylül ayından geçerli olmak üzere 2019 yılı için maaşlara toplamda yüzde 15'lik zam önerdi.

Hükümetin teklifini yetersiz bulan Polonya Öğretmenler Sendikası (ZNP) ile Sendika Forumu (FZZ), üyeleri arasında yaptıkları referandum sonrası greve çıkarken, kimi çevrelerce hükümet yanlısı olduğu ileri sürülen Solidarnosc Sendikası ise Hukuk ve Adalet Partisi (Prawo i Sprawiedliwosc) hükümetinin sunduğu öneriyi kabul eden tek öğretmen sendikası oldu.

Öğretmenlerin grevi yüz binlerce çalışanı da olumsuz etkiledi. Yüz binlerce veli, grev dolayısıyla binlerce okulda bir haftadır ders yapılmamasından dolayı çocuklarını bırakacak yerleri olmadığı için iş yerlerinden izin almak zorunda kaldı. Öğretmen sendikaları talepleri karşılanıncaya kadar greve devam edeceklerini belirtirken, Başbakan Mateusz Morawiecki ise sendikalara yuvarlak masa toplantısı önerdi.