Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu.
- AA
Payallar Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Polonya uyruklu Grzegorz Andrzej Lampa (49), otel çalışanları tarafından yatağında hareketsiz bulundu.
Sağlık görevlilerince öldüğü belirlenen Lampa'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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