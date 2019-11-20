ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan açıklama

Pompeo: İlişkileri güçlendirmekte kararlıyız
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'Çavuşoğlu ile Brüksel'de yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Zorlukların üstesinden gelme ve ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız' dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Çavuşoğlu ile Brüksel'de yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Zorlukların üstesinden gelme ve ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız" dedi.
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