ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan açıklama

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Pompeo: İlişkileri güçlendirmekte kararlıyız

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'Çavuşoğlu ile Brüksel'de yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Zorlukların üstesinden gelme ve ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız' dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Çavuşoğlu ile Brüksel'de yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Zorlukların üstesinden gelme ve ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız" dedi.

Yola düşen Türk bayrağını araçlar üstünden geçmesin diye aldı

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