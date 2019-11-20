ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan açıklama

Pompeo: İlişkileri güçlendirmekte kararlıyız ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'Çavuşoğlu ile Brüksel'de yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Zorlukların üstesinden gelme ve ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız' dedi.