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Pompeo ile Çavuşoğlu ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pompeo ile Çavuşoğlu arasında yapılan telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin ele alındığını duyurdu.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD güçlerinin Suriye'den maksatlı ve koordineli bir şekilde çekilmesinin parçası olarak ABD ile Türkiye arasındaki dayanışmanın önemi konusunda mutabık kaldı. Bakan Pompeo, ABD'nin, hem ABD hem de DEAŞ ile mücadele küresel koalisyonu ile çalışan kuvvetlerin korunmasına verdiği önemi vurgularken, Türkiye'nin Suriye sınırında söz konusu güvenlik kaygılarını gidermeye yönelik taahhüdünü yineledi." ifadesini kullandı.

Palladino, görüşmede ayrıca, Türkiye'de tutuklu ABD vatandaşı Serkan Gölge ve diğer konsolosluk çalışanların durumunun da ele alındığı kaydedildi.

Hatay'da görülen FETÖ'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Serkan Gölge'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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