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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Trump'ın Türkiye'yle ilgili sözleri Suriye'den çekilme kararını değiştirmez

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’yi tehdit ettiği tweetlerinin, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını etkilemeyeceğini açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki teröristlere operasyon gerçekleştirmesi an meselesi olan Türkiye’yi ekonomik olarak tehdit etmesiyle ilgili attığı tweetlerin, Suriye’den çekilme kararıyla bir ilgili olmadığını açıkladı.
 
Ayrıntılar geliyor…

Trump´tan skandal açıklama: Türkiye´yi tehdit etti

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