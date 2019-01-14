ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Trump'ın Türkiye'yle ilgili sözleri Suriye'den çekilme kararını değiştirmez
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’yi tehdit ettiği tweetlerinin, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını etkilemeyeceğini açıkladı.
- TM Dijital Haber Merkezi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki teröristlere operasyon gerçekleştirmesi an meselesi olan Türkiye’yi ekonomik olarak tehdit etmesiyle ilgili attığı tweetlerin, Suriye’den çekilme kararıyla bir ilgili olmadığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor…
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.