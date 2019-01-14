ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Trump'ın Türkiye'yle ilgili sözleri Suriye'den çekilme kararını değiştirmez

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki teröristlere operasyon gerçekleştirmesi an meselesi olan Türkiye’yi ekonomik olarak tehdit etmesiyle ilgili attığı tweetlerin, Suriye’den çekilme kararıyla bir ilgili olmadığını açıkladı.

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