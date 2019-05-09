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Pompeo'nun Grönland ziyaretine 'İran' engeli

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Grönland'e yapacağı ziyareti erteleyerek, acilen Washington'a dönmesinin sebebinin İran'la yükselen tansiyon olduğu iddia edildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Pompeo'nun Grönland'e yapacağı ziyareti "Washington'da bulunması gerektiği için" ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

Ziyaretin ertelenmesinin gerekçesini açıklamayan bakanlık, Grönland'e ABD'nin kalıcı bir diplomatik misyon açacağını bildirmekle yetindi.

Ancak Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Pompeo'nun Avrupa seyahatini yarıda kesip Washington'a dönmesinin ana sebebinin, İran'la artan gerilim olduğu ileri sürüldü.

Bakan Pompeo, 4 ülkeyi kapsayan Avrupa seyahatinin ortasında salı günü Almanya'ya yapacağı ziyareti iptal ederek sürpriz bir şekilde Irak'a gitmiş ve burada Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile İran konusunu görüşmüştü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, pazar günü yaptığı açıklama ile USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Görev grubunun bir bombardıman görev gücü ile birlikte Körfez'e yönlendirildiğini bildirmişti. Bolton, bu sevkiyatı İran yönetimine "net ve kesin bir mesaj" olarak nitelemişti.

ABD ile İran arasındaki gerilim iyice tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yönelik yaptırım getiren bir başkanlık kararına imza attı.

İran da dün Pompeo Irak'tan ayrıldıktan hemen sonra nükleer anlaşmanın taraflarına, petrol ve bankacılıkla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 60 gün süre tanımış, aksi halde uranyum zenginleştirmeye yeniden başlayacağını duyurmuştu.

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