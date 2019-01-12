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Poroşenko: Bayraktar TB2 için imzalar atıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar TB2 İHA satın almaya yönelik anlaşma imzaladıklarını belirtti.

  • star.com.tr
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Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye ile Bayraktar TB2 modeli İnsansız Hava Aracı (İHA) satın alımına yönelik anlaşmaya varıldığını duyurdu.
 
Poroşenko açıklamasında, ''Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlaştığımız gibi Ukrayna ordusu için Bayraktar TB2 İHA alımı konusunda anlaşma imzalandı.'' ifadelerine yer verdi.
 
Ukroboronprom devlet konvansiyonunun bir parçası olan Ukrspetsexport şirketi ile Türk Baykar Makina arasında yapılan anlaşmanın, Ukrayna ile Türkiye arasındaki askeri teknik işbirliğini genişletme çabalarından biri olduğunu belirten Poroşenko, ''Operasyonel-taktik seviyede yüksek teknolojiye sahip Bayraktar TB2, yüksek hassasiyetli füzelerle donatılabiliyor.'' dedi.
 
Porolenko, NATO standarlarını karşılayan modern silahlarla Ukrayna ordusunu silahlandırmaya devam edeceklerini de ifade etti.
 
 
 
Katar'a 6 Bayraktar
 
Katar'da düzenlenen DIMDEX 2018 Deniz Savunma Fuarında Türk firmaları göz doldurdu.
 
DIMDEX'te dikkatleri üzerine çeken Bayraktar Taktik Blok 2 insansız hava araçlarının da satışıyla alakalı sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında Katar Silahlı Kuvvetleri için 6 adet insansız hava aracı 3 adet 3 Adet Yer Kontrol İstasyonu Sistem ve ekipmanları ile İHA Eğitim Simülatörü teslim edilecek.
 

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