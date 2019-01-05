Ukrayna Ortodoks Kilisesi 'otosefal' statü kazandı Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne 'otosefali' (Ortodokslukta kendilerine ait bir baş tarafından yönetilen Ortodoks kiliselerine verilen ad) kazandıran kararnameyi Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun katıldığı törenle verdi.