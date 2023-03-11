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Pos cihazı kullanarak bankaları dolandıran şebekeye operasyon

İstanbul merkezli 9 ilde banka sistemlerinde usulsüz işlem yapmak suretiyle bankaları yaklaşık 100 milyon lira dolandıran şebekeye operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

IHA11 Mart 2023 Cumartesi 10:42 - Güncelleme:
Pos cihazı kullanarak bankaları dolandıran şebekeye operasyon
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İstanbul Mail Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde pos cihazları ile usulsüz işlem yaparak bankaları dolandıran şebekeye yönelik inceleme başlattı. Ekipler, İstanbul merkezli, İzmir, Adana, Tekirdağ, Kocaeli, Uşak, Batman, Elazığ, Tunceli olmak üzere 9 ilde 31 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şahıs gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 8 adet pos cihazı, farklı bankalara ait çok sayıda kredi kartı, 49 adet sikke, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

  • pos cihazı
  • dolandırıcılık
  • operasyon

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