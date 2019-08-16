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POS cihazlarındaki hileye dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes' dedirtti

İstanbul'da yazılımı değiştirilmiş POS cihazlarıyla sipariş götürdükleri kişilerin kart bilgilerini kopyalayarak 50 bin lira dolandırdığı belirlenen 5 motosikletli kurye tutuklandı. Uzmanlar, benzer dolandırıcılığa kurban gitmemek için günlük limitin en aza indirilmesini öneriyor.

  • DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş yerlerinde moto kurye olarak çalışan ve sipariş götürdükleri evlerdeki kişilerin banka kartı ya da kredi kartlarını yazılımı değiştirilen POS cihazlarına kopyalayarak bilgilerini alan kişilere yönelik operasyon düzenledi.  Yapılan operasyonda bu yöntemle kopyaladıkları bilgileri başka bir manyetik karta aktararak  50 bin lira haksız kazanç elde eden B.Ç, M.F.G, F.S, A.T ve H.A  gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada şüphelilere ait yazılımı değiştirilmiş üç adet POS cihazı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
UZMANINDAN TAVSİYELER
 
Dolandırıcıların yöntemini anlatan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demirci, "Ürününüzü teslim aldınız ve artık ödeme aşamasına geldiniz, size uzatılan POS makinesi genellikle sahte ya da üzerine zararlı yazılım yüklenmiş bir POS makinesi oluyor. İlk işlemler orada gerçekleştirmeye çalışıyormuş gibi görünüyor ama bütün kart bilgileriniz kopyalanıyor. Sonrasında işleminizi gerçekleştiremedik diyorlar ve olması gereken POS makinasıyla ödemeniz alınıyor" dedi.
 
"FARK EDİLMESİ GERÇEKTEN ÇOK ZOR"
 
İlk yapılan işlemin normalde yapılandan farklı olduğunu söyleyen Osman Demirci, "Onların arabirimleri biraz daha farklı POS makinasında standart bir görüntüsü vardır, onlardan biraz daha farklı. Çok dikkatli bir tüketici bunu fark ediyor olabilir ama genel olarak fark edilmesi gerçekten çok zor. Farkına vardıktan sonra yapılması en önemli şey kartın kapatıldığından emin olunması gerekiyor. Bankayla hemen iletişime geçilmeli. Kuryenin sahibi kurumla hemen iletişime geçilmesi gerekiyor. Sonrasında mutlaka kolluk kuvveti bilgilendirilmeli" dedi.
 
GÜNLÜK HARCAMA LİMİTLERİ EN AZA İNDİRİLMELİ
 
Dolandırıcılara karşı alınması gereken önlemleri anlatan Demirci, "Tanımadığımız bilmediğimiz sürekli alışveriş yapmadığımız yerlerden bu tarz alışverişler yapmamak bu çok önemli. Kart limitlerimizi çok minimum seviyelerde tutuyor olabiliriz. Günlük harcama limitlerimiz çok az ve küçük olabilir. Bu da herhangi bir dolandırıcılığa karışırsak doğrudan en düşük parayı kaybetmiş oluruz tüm hesabımızdaki para kaybolmamış olur" diye konuştu.
 

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