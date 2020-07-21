İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2020 Salı / 30 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8469
  • EURO
    7,8389
  • ALTIN
    404.321
  • BIST100
    120205
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • POS cihazlarıyla tefecilik yapan 25 kişi gözaltına alındı
Güncel

POS cihazlarıyla tefecilik yapan 25 kişi gözaltına alındı

Adana'da POS cihazlarıyla tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekip, şüphelilere ait 21 iş yeri ve ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi, 25 kişi gözaltına alındı.

AA21 Temmuz 2020 Salı 16:13 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 16:13
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, POS cihazlarıyla tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekip, şüphelilere ait 21 iş yeri ve ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1'i kadın 25 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 355 bin 120 lira, 13 POS cihazı, 67 kredi kartı, çok sayıda slip ve fatura koçanı, 4 doldurulmuş senet, 200 boş senet, 12 alacak notlarının yazılı olduğu ajanda ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların, POS cihazlarıyla ödeme güçlüğü çeken kişiler için kredi kartlarından komisyon karşılığı çekim yaptıkları iddia ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.