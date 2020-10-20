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  • 'Pos tefeciliği' operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
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'Pos tefeciliği' operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da düzenlenen 'pos tefeciliği' operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Ekipler, belirlenen 7 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen 48 bin 370 lira, 6 POS cihazı, farklı kişi adına düzenlenmiş 22 kredi kartı, 2 para sayma makinesi, çok sayıda kredi kartı slipi ile içinde suça dair kayıtların bulunduğu defterler ele geçirdi.

AA20 Ekim 2020 Salı 17:31 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 17:31
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Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince pos cihazları üzerinden tefecilik yapılarak, haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, belirlenen 7 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen 48 bin 370 lira, 6 POS cihazı, farklı kişi adına düzenlenmiş 22 kredi kartı, 2 para sayma makinesi, çok sayıda kredi kartı slipi ile içinde suça dair kayıtların bulunduğu defterler ele geçirdi.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

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