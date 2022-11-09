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Poşette cesedi bulunan yeni doğmuş bebeğin annesi tutuklandı

Adana'da, tren yolu kenarına bırakılmış poşette cesedi bulunan yeni doğmuş bebeğin annesi tutuklandı.

AA9 Kasım 2022 Çarşamba 14:05 - Güncelleme:
Poşette cesedi bulunan yeni doğmuş bebeğin annesi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından demir yolu kenarında poşette cesedi bulunan yeni doğmuş kız bebekle ilgili soruşturmayı tamamladı.

Ekipler, söz konusu bebeğin, annesi H.M. (38) tarafından bebek arabasıyla taşınarak bölgeye bırakıldığını belirledi.

Olay yerinin yakınında ikamet ettiği tespit edilen H.M, polislerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kadının, emniyetteki ifadesinde, evinde temizlik yaptığı sırada ölü doğan bebeğini beze sarıp poşete koyduğunu ve daha sonra demir yolu kenarına bıraktığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Fevzipaşa Mahallesi Ray Sokak'taki demir yolu kenarında, 6 Kasım'da poşette yeni doğmuş kız bebek cesedi bulunmuş, bebeğin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

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