Prens Edward, Anıtkabir'i ziyaret etti

3 günlük ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Edward, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
Prens Edward'a, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris eşlik etti.
Beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Prens Edward, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Edinburgh Dükü, özel deftere "İki ülke arasındaki uzun ömürlü ilişkilere..." yazdı.
Prens Edward, Hacettepe Üniversitesinde gerçekleştirilen ilk geri dönüştürülebilir konut sistemi projesi kapsamındaki çalışmalar hakkında bilgi almış ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.