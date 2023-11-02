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Press For Palestine Platformundan Gazze'de öldürülen gazeteciler için basın açıklaması

Press For Palestine Platformu, Filistin'e yönelik saldırıları takip etmek için Gazze'de bulunan gazetecilerin İsrail'in saldırılarında öldürülmesini kınamak için basın açıklaması düzenledi.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 18:57 - Güncelleme:
Press For Palestine Platformundan Gazze'de öldürülen gazeteciler için basın açıklaması
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Taksim Odakule'de toplanan basın mensupları adına konuşan gazeteci Nevzat Çiçek, doğruluktan, adaletten ve haktan yana tavır alan, dünyada yaşanan zulümlere karşı sessiz kalmayan vicdan sahibi medya mensupları olduklarını belirtti.

Çiçek, Filistin halkının haklı davasında sonuna kadar yanında olduklarını deklare ettiklerini kaydetti.

Bu inançla mesleklerini icra ederken "apartheid" güçleri tarafından öldürülen gazetecilerin kısılan sesi olacaklarını vurgulayan Çiçek, "Bizler zulmü haykıracak, İsrail'in katil olduğunu yaptığımız haberler ve çektiğimiz fotoğraf kareleriyle tüm dünyaya anlatmaya devam edeceğiz. İşgalci İsrail gazetecileri öldürmeye devam ediyor. Çünkü çok iyi biliyor ki, gazetecinin kaleminden dökülen bir haber, objektifinden yansıyan bir fotoğraf, bir görüntü attığı tonlarca bombadan daha etkili. Ancak tüm dünya ve işgalci İsrail bunu bilsin ki susmayacağız, susturamayacaksınız. Hakikatleri gizlemeye gücünüz yetmeyecek." diye konuştu.

- "Gazze Şeridi'nde görevleri başında 32 gazeteci katledildi"

Nevzat Çiçek, işgalcilerin Gazze Şeridi'nde ve diğer tüm Filistin topraklarında gazetecileri öldürerek susturmaya çalışsa da bunu başaramayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bütün dünya bir gün İsrail'in katil olduğunu kabul edecek ve bizler, vicdan sahibi gazeteciler olarak bunun için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. 7 Ekim'den bu yana tüm savaş kurallarını ihlal eden, uluslararası hukuk normlarını ve insanlık vasıflarını ayaklar altına alan işgalciler, basın özgürlüğünü de hiçe saymaktadır. Şu ana kadar İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda Gazze Şeridi'nde görevleri başında 32 gazeteci katledildi. Ayrıca bu tarihten itibaren Batı Şeria'da dahil olmak üzere düzenlenen operasyonla 18 gazeteci tutuklandı. İşgal hapishanelerinde tutuklu gazeteci sayısı böylece 30'a yükselmiş oldu."

İsrail'in gazetecileri öldürerek Gazze'nin dünyaya ulaşan sesini susturmaya çalıştığına dikkati çeken Çiçek, bunda başarılı olamayan işgalcilerin şimdi de tüm iletişim kanallarını keserek Gazze'yi derin bir karanlığa mahkum ettiğini söyledi.

Filistin'deki trajediyi dünya kamuoyuna duyurmaya çalışan bazı meslektaşlarının işine son verildiğini, mobing uygulandığını, baskı ve sansür yoluyla seslerin kısılmaya çalışıldığını belirten Çiçek, "21. yüzyılda dünyanın gözü önünde Filistin topraklarında uygulanan soykırıma, sadece Müslüman oldukları için göz yuman, taraflı tutum sergileyen, gerçekleri çarpıtan ve bünyelerinde çalışan meslektaşlarımız katledildiği halde sessiz kalmayı tercih eden tüm medya kurumlarını açıkça kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngilizce ve Arapça olarak da okunan basın açıklamasına çok sayıda basın mensubu da katıldı.

Açıklama sırasında İsrail aleyhine sloganlar da atıldı.

  • Gazetecilere saldırı
  • Kınama
  • Press For Palestine Platformu

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