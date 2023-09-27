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Preveze Deniz Zaferi'nin yýldönümü: Savaþ gemileri Ýstanbul Boðazý'nda geçti

Preveze Deniz Zaferi'nin 485. yýldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü Beþiktaþ'ta düzenlenen askeri törenle kutlandý. Deniz Kuvvetleri'ne ait 15 savaþ gemisi ve 2 denizaltý tören kapsamýnda Boðaz'dan geçiþ yaptý. Savaþ gemilerinin geçiþi sýrasýnda Ýstanbul Boðazý'nda oluþan görsel bir þölen havadan görüntülendi.

IHA27 Eylül 2023 Çarþamba 12:45 - Güncelleme:
Preveze Deniz Zaferi'nin yýldönümü: Savaþ gemileri Ýstanbul Boðazý'nda geçti
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Preveze Deniz Zaferi'nin 485. yýldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamalarý çerçevesinde Beþiktaþ'ta askeri tören düzenlendi. Törene, Kuzey Deniz Saha Komutaný Tümamiral Rafet Oktar, Ýstanbul Vali Yardýmcýsý Þevket Atlý, Beþiktaþ Kaymakamý Oðuzhan Bingöl, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Akýn Gürkan ve askerler katýldý. Barbaros Sancaðý'nýn silistre eþliðinde toka edilmesi ve Tümamiral Rafet Oktar tarafýndan Barbaros Hayreddin Paþa Büstü'ne çelenk býrakýlmasýnýn ardýndan tören; saygý duruþu, saygý atýþý ile baþladý. Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Tümamiral Rafet Oktar tarafýndan anýt defteri imzalandý. Program kapsamýnda, Deniz Kuvvetleri Komutaný Oramiral Ercüment Tatlýoðlu'nun mesajý da okundu. Daha sonra Deniz Müzesi'nin yanýnda yer alan Barbaros Hayreddin Paþa Türbesi ziyaret edildi.

Türbe ziyaretinin ardýndan Deniz Müzesi Komutanlýðý Ýskelesi'ne geçilerek Preveze Deniz Zaferi'nin 485. yýldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamýnda 15 savaþ gemisi ve 2 denizaltý Barbaros Hayreddin Paþa Türbesini selamladý. Tören gemilerin ve denizaltýlarýn geçiþiyle sona erdi. Öte yandan savaþ gemilerinin ve denizaltýlarýnýn geçiþi sýrasýnda Ýstanbul Boðazý'nda oluþan eþsiz manzara havadan görüntülendi.

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