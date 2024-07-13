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Prizde takılı şarj aleti yangına neden oldu: Oda kullanılamaz hale geldi

Bolu'da meydana gelen olayda prize takılı halde bırakılan cep telefonu şarj aleti alev aldı. Yangında, evin odası kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA13 Temmuz 2024 Cumartesi 09:11 - Güncelleme:
Prizde takılı şarj aleti yangına neden oldu: Oda kullanılamaz hale geldi
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Yangın, saat 20.30 sıralarında Borazanlar Mahallesi Erbay Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Burak Alagözoğlu'nun kiracı olarak oturduğu dairenin yatak odasında prize takılı halde bırakılan cep telefonu şarj aleti alev aldı.

Tutuşan şarj aletindeki alevler, önce bitişiğindeki yatağa, ardından odanın tamamına yayıldı. Dumanı fark eden ev sakinleri itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, evin odası kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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