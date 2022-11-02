Prof. Dr. Atasoy: Erkek çocuklara anneden geçen MAO-A geni nedeniyle onlara özellikle çocuk yaşta vurulmaması gerekiyor

'İÇİMİZDEKİ KÖTÜLÜĞÜN NEDENİ NE?'



Yapılan araştırmalarda dünyanın her yerinde her yaştan insana soruluyor, birini öldürmeyi düşündünüz mü diye. Evet diyenlerin sayısı çok fazla. Herkesin kafasında birine karşı böyle bir nefret olabilir. Alkol ve maddenin bu eylemde çok büyük etkisi var. MAO-A denilen bir gen maddemiz var. Anneden geçen bir özelliktir. Anne bunu oğluna geçirebiliyor. Bu problemli geni taşıyan erkek çocuklarını dövdüğünüz zaman bu gen aktifleşiyor ve çocuk şiddet gösteriyor. Bu nedenle erkek çocuklarını özellikle küçükken dövmeyin diyoruz. Şiddet ile ilgili bu kadar önemli bir bulgu daha bulunamadı. Bir de beyin tümörleri meselesi var.

'BIÇAKLARINIZI TEZGAH ÜZERİNE KOYMAYIN'



Evlerde bıçaklarızı mutfak tezgahına koymayın. Bıçaklar erişilebildek bir yerde olmamalı. Bir kavga çıktığı anda onu orada gördüğünde çeker ve saplar. Kadınlar için söylemem gerekiyor. Evin içerisinde herhangi bir problem olduğunda asla mutfağa yönelmemeliler. Sokak kapısına doğru kaçmalılar. Mutfakta çok adam öldürecek eşyalar vardır. Öldürme eylemi için illa ateşli silah olmasına gerek yok.