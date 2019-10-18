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Prof. Dr. Ateşoğlu: Operasyon terör örgütünün çekilmesiyle biter

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, dokuzuncu gününde. Son gelen bilgilere göre, örgütün zorla silahaltına aldığı 600'e yakın terörist firar ederken 40’tan fazla terörist de güvenlik güçlerine teslim oldu. Tüm hızıyla devam eden harekatta toplam 673 terörist etkisiz hale getirildi.

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Akdeniz Güvenliği Merkezi-CEMES Başkanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, bölgeden gelen son gelişmeleri ve yoğun dış politika trafiğini değerlendirdi.
 
Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Türkiye’nin terör örgütü PKK ile sınır olabilecek hiçbir yapıya izin vermeyeceğini vurguladı. Ateşoğlu, “Operasyon Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD-YPG tehdidin ortadan kalkmasıyla biter. Operasyon zaten bölgeden PKK/PYD-YPG’nin çekilmesi ve silahlarını bırakması için yapılıyor.” ifadelerini kullandı.
 
“OPERASYON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÇEKİLMESİYLE BİTER”
 
Barış Pınarı Harekatı’nın hızlı şekilde ilerlediğini belirten Nurşin Ateşoğlu Güney, “ABD, AB ve Batılı müttefikler operasyona karşı duruyorlar, ateşkes ilan edilmesi için koşullar dayatmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda kısıtlı da olsa yaptırım uygulandı. Türkiye en üst siyasi perdeden Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde açıklamasını yaptı.
 
Türkiye Cumhuriyeti bir teröristle masaya oturmaz, bu bağlamda arabuluculukta söz konusu olmaz. Operasyon Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD-YPG tehdidin ortadan kalkmasıyla biter. Operasyon zaten bölgeden PKK/PYD-YPG’nin çekilmesi ve silahlarını bırakması için yapılıyor.” dedi.
 
“OPERASYONLA SAHADAKİ TÜM DENGELER DEĞİŞTİ”
 
Türkiye’nin milli güvenlik bekası için Barış Pınarı Harekatı’nı sürdürdüğünü söyleyen Ateşoğlu, “Türkiye bu konuda bayağı ilerleme sağladı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonları şimdi de Barış Pınarı Harekatı. 22 Ekim’de cumhurbaşkanın Rusya ziyareti var, bu çok önemli. Türkiye sahada sürdürdüğü başarılı operasyonun yanında çoklu diplomasi anlam kazandı. Çünkü sahadaki denklemler tamamen değişti. Türkiye hem sahada hem bu noktada dengeleme politikasıyla zorlu süreci tamamlamaya devam edecek.” şeklinde konuştu.

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