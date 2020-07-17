17 Temmuz 2020 Cuma 08:40 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 09:06

Ermenistan’ın Tovuz bölgesindeki saldırının tek hedefinin Azerbaycan olmadığı, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye’deki küresel oyunu bozan Türkiye’nin de Güney Kafkasya üzerinden sıkıştırılmak istendiği belirtiliyor. Siyasi ve ekonomik olarak çöküntü yaşayan Ermenistan’ın tek başına böyle bir saldırıda bulunamayacağını belirten uzmanlar perde gerisindeki aktörlere dikkati çekiyor.

Türkiye-Azerbaycan Dostluk ve İşbirliği Vakfı (TADİV) Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Tovuz’un Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan üçgeninde bulunan, kritik yolların geçtiği önemli bir bölge olduğunu vurgulayarak, “Tovuz’a saldırmak Ermenistan’ın çapı değil. Resme farklı bakmak gerek” dedi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye’nin son yıllarda başta Orta Doğu olmak üzere, Libya ve sınır ötesinde yaptığı operasyonlara dikkati çeken Attar, “Son dönemde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü başarılı operasyonlar ve politikalardan kimlerin rahatsız olduğuna bakmak gerek. Türkiye Libya’da kurulmuş ve neredeyse bitti denilen bu oyunu bozmuştur. Bugünkü olaylara oradan bakmak gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’deki sözde hakim güçlerin oyununu bozmasıyla Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Tovuz kentine saldırmasının manidar olduğunu belirten Attar, “Ermenistan’ın ekonomik krizle boğuşurken, COVİD-19 dönemindeki içler acısı durumu ortadayken, sınırlarımızı ihlal ederek vatandaşlarımızın yaşadığı evlerin olduğu, tarlaların olduğu yerleri hedef alması Güney Kafkasya’ya yönelik uygulanmaya çalışılan planı da ortaya koymakta. Sadece Orta Doğu ve Doğu Akdeniz değil Güney Kafkasya’ya yönelik plan ve program kuranların, uzakta olan ama çatışmayı yakından izleyen ve buna zemin hazırlayan devletlerin varlığını da gözardı edemeyiz” diye konuştu.

TBMM’DEN ORTAK KINAMA



TBMM’de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları ortak açıklama yayınlayarak Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını kınadı. Açıklamada şunlara yer verildi: “Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 12 Temmuz’dan başlayarak Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ermenistan hatalı bir yoldadır. Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve çevresindeki bölgeleri yıllardan beri işgal altında tutan Ermenistan’ın bilinen saldırgan tutumuna yeni bir örnek teşkil eden bu saldırılar, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. Ermenistan’ın, hak ve hukuku hiçe sayan bu davranışı karşısında uluslararası toplumu gereken tepkiyi göstermeye davet ediyoruz.”

HEDEF SİVİLLER



Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki, Ermeni provokasyonu dün de devam etti. Cephe hattında ağır darbeler yiyen Ermenistan ordusu, dün sabah saatlerinde sivilleri hedef almaya başladı. Ermeni güçler Tovuz’a bağlı Ağdam, Dondar Kuşçu ve Vahitli köylerine top mermisi ve havan yağdırdı. Çok sayıda ev top mermilerinin hedefi oldu.

ERMENİ İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saldırılarda köylerde maddi hasarlar oluştuğunu ancak can kaybı olmadığını duyurdu. Ağdam köyü 3 gün önce de saldırıya uğramış 1 sivil şehit olmuştu. Azerbaycan ordusu da Ermenilere misli ile karşılık verdi. Ermenistan’a ait X-55 taktik insansız hava aracı (İHA) Azerbaycan hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Azerbaycan halkının orduya desteği de devam etti. 1 günde 4 bini aşkın kişi gönüllü olarak cepheye gitmek için başvuruda bulundu.

BAKAN DEĞİŞTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önceki gün yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’u eleştirmişti. Aliyev, Memmedyarov’u Dağlık Karabağ çözüm süreci müzakerelerinde başarısız bulduğunu ifade etmişti. Aliyev bu açıklamasının ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’u görevden aldı. 2004 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığı görevini sürdüren Memmedyarov’un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan Ceyhun Bayramov’u atadı.

DURUMU İYİLEŞTİRİN

Atamanın ardından Bayromav’la video konferans yolu ile görüşen Aliyev, “Yabancı misyonlarımızda yapılan çalışmalar ciddi bir şekilde analiz edilmeli. Bazı durumlarda, büyükelçiliklerimizde çalışan insanlar kayıtsız, pasif, ülkemizin çıkarlarını yeterince koruyamıyor ve çıkarlarını sağlayamıyorlar. Azerbaycan’a karşı zaman zaman iftira niteliğinde olan sözlere cevap vermekte isteksizler. Yabancı temsilcilerimiz ve diplomatlarımız ülkemizin çıkarlarını tam olarak sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.

NE YAPMAMIZ GEREKİYORSA YAPACAĞIZ



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan’ın, Azerbaycan ordusuna yönelik saldırılarının gündemde olduğu bir dönemde Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti.

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine gerçekleştirildiği alçak saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade eden Akar, “Azerbaycanlı gardaşlarımıza taziyelerimizi sunuyoruz. Kanlarının yerde bırakılmayacağına emin olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Yukarı Karabağ’ın hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan işgalini kabul etmemizin mümkün olmadığını her platformda söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın ilk andan itibaren ifade ettiği gibi bu gerçekten Ermenilerin boyunu aşan bir teşebbüstür. Biz de diyoruz ki bu açtıkları kumpasın altında kalacak, bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir” dedi.

Yaşananlarla ilgili yapılması gereken ne varsa yapılacağını belirten Akar, “Azerbaycanlı gardaşlarımıza yapılan her türlü saldırıya karşı bundan önce nasıl Azerbaycanlı gardaşlarımızla beraber olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlı gardaşlarımızla bir ve beraberiz, acılarını yüreğimizde hissediyoruz, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, TSK olarak ne yapmamız gerekiyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.