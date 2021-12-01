Prof. Dr. Aziz Sancar: Azerbaycan, topraklarını işgalden kurtararak dünyaya ders verdi

AA 1 Aralık 2021 Çarşamba 13:09 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 14:18

Sancar, Azerbaycan İktisat Üniversitesince (UNEC) Bakü'de düzenlenen "Ekonomi Forumu" kapsamında bilim insanları ve öğrencilerle bir araya geldi.

İşgalden kurtarılan Azerbaycan toprağı Karabağ'ın her zaman gönlünde yer edindiğini belirten Sancar, Azerbaycan'ın Karabağ zaferiyle "özgürlük verilmez, özgürlük kazanılır" gerçeğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Sancar, "Türk dünyasında Türk İstiklal Savaşı'ndan sonra Karabağ Savaşı dünyaya ve emperyalist güçlere şu mesajı vermiştir. Artık bizim toprağımızı alamazsınız. Artık emperyalizm ve sömürgeciliğin devri geçmiştir. 21. yüzyılda başka bir ülkenin toprağını yıllarca işgal edip bunu dünyaya kabul ettiremezsiniz. Azerbaycan, topraklarını işgalden kurtararak dünyaya güzel ders verdi. Hepimiz onurlandı." şeklinde konuştu.

- "Türk dünyasının birliğini görmek istiyorum"

Aziz Sancar, 8-13. yüzyıllarda dünyanın bilim merkezinin Türk dünyası olduğunu, bu coğrafyada yüzlerce önemli bilim adamının yetiştiğini hatırlatarak, sonrasındaki yüzyıllarda ise gerileme yaşandığını belirtti.

Sancar, Türk dünyasında bilimi geliştirmek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Temel bilimlere öncelik vermeliyiz. Kız ve erkek çocuklarına aynı eğitim fırsatı vermeliyiz. Çocuklara erken yaşlarda deney yapmayı öğretmek lazım. Bilimi din ve siyasetten ayrı tutmamız lazım. Bilim insanları dini tenkit etmemeli, bunun ne bilime ne de ülkeye faydası var. Bilim adamlarına liyakate dayanan imkanlar sağlanmalıdır. Bilim adamlarına özgürlük vereceksiniz."

Türkiye ve Türk dünyası sevgisini hayatı boyunca yaşattığını vurgulayan Sancar, "Bu benim için güç kaynağı olmuştur. Türk dünyasının birliğini görmek istiyorum. Bu benim çocukluğumdan beri en büyük hayalim." dedi.